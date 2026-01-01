FÚTBOL: El “Verde” ganó y sigue en la punta

Monday, 15 De June De 2026
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Partido por Partido:
USyD Bowen 0-4 Ferro CO
El “Verde” mostró nuevamente porque es líder en solitario y doblegó al “Naranja” de visitante.
Fue goleada gracias a los tantos de Kevin Farías, David Icuza, Adriel Morales y Fausto Serquera.
SC Pacífico 2-0 Colonia López
El “Lobo” venció a la “Academia” y sigue de cerca a Ferro.
Marcos Lucero y Mauricio Dalseco, los goleadores del encuentro.
C.A Colón 1-1 Boca de La Escandinava
El “Rojinegro” lo empató en la segunda mitad, cuanto lo ganaba el “Xeneixe” desde la mitad del primer tiempo.
Bruno Barrera fue el encargado de abrir el marcador, mientras que Pablo Mazurok, lo igualó para Colón.
Andes FC 4-1 CA Villa Atuel
El “Croto” dio vuelta el marcador, ya que la “Topadora” empezó arriba gracias a Darío Sandoval, de penal. Lautaro Riarte, Sebastián Cazola, de penal, Agustín Pérez y Tomás Lucero, anotaron para que Andes sigue prendido arriba.
Real del Padre 1-0 SC Argentino
El “Azul” sumó el segundo al hilo para seguir despegando del fondo.
Fue por la mínima, con tanto de Denis Calderón
Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 10 Fechas:
1º Ferro CO 27 Pts
2º SC Pacífico 26 Pts
3º Andes FC 20 Pts
4º CA Colón 16 Pts
5º USyD Bowen 13 Pts
6º Boca de La Escandinava 13 Pts
7º CA Villa Atuel 11 Pts
8º Real del Padre 10 Pts
9º SC Argentino 6 Pts
10º Colonia López 1 Pt
Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche