FÚTBOL: El “Verde” ganó y sigue en la punta

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15 de Junio - Se disputó la 10ª fecha del “Ricard Pérez”. Ganaron Ferro, Pacífico, Andes y Real del Padre.

Partido por Partido:

USyD Bowen 0-4 Ferro CO

El “Verde” mostró nuevamente porque es líder en solitario y doblegó al “Naranja” de visitante.

Fue goleada gracias a los tantos de Kevin Farías, David Icuza, Adriel Morales y Fausto Serquera.

SC Pacífico 2-0 Colonia López

El “Lobo” venció a la “Academia” y sigue de cerca a Ferro.

Marcos Lucero y Mauricio Dalseco, los goleadores del encuentro.

C.A Colón 1-1 Boca de La Escandinava

El “Rojinegro” lo empató en la segunda mitad, cuanto lo ganaba el “Xeneixe” desde la mitad del primer tiempo.

Bruno Barrera fue el encargado de abrir el marcador, mientras que Pablo Mazurok, lo igualó para Colón.

Andes FC 4-1 CA Villa Atuel

El “Croto” dio vuelta el marcador, ya que la “Topadora” empezó arriba gracias a Darío Sandoval, de penal. Lautaro Riarte, Sebastián Cazola, de penal, Agustín Pérez y Tomás Lucero, anotaron para que Andes sigue prendido arriba.

Real del Padre 1-0 SC Argentino

El “Azul” sumó el segundo al hilo para seguir despegando del fondo.

Fue por la mínima, con tanto de Denis Calderón

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 10 Fechas:

1º Ferro CO 27 Pts

2º SC Pacífico 26 Pts

3º Andes FC 20 Pts

4º CA Colón 16 Pts

5º USyD Bowen 13 Pts

6º Boca de La Escandinava 13 Pts

7º CA Villa Atuel 11 Pts

8º Real del Padre 10 Pts

9º SC Argentino 6 Pts

10º Colonia López 1 Pt

Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche