A 19 años de la Ley 7722, Alvear volvió a celebrar la defensa del agua

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21 de Junio - Con música, arte, memoria y un almuerzo comunitario, vecinos y organizaciones de General Alvear conmemoraron este sábado, en el ingreso a Bowen, los 19 años de la histórica lucha popular que derivó en la aprobación de la Ley 7722, norma que protege el agua y limita la actividad minera contaminante en Mendoza.

La jornada fue organizada por el colectivo "Cultura 7722" y reunió a referentes históricos de la defensa del agua, artistas plásticos, músicos y vecinos que compartieron recuerdos y reflexiones sobre una de las gestas sociales más importantes de la provincia.

Durante el encuentro también quedó inaugurada una obra artística realizada especialmente para recordar aquella lucha colectiva que marcó la identidad del sur mendocino.

Rosa Pérez, integrante de la Coordinadora de Derechos Humanos, destacó el vínculo entre las luchas ambientales y sociales. "La defensa del ambiente y los derechos humanos están agarrados de la mano. Siempre, siempre", afirmó. Además, recordó que "si no tenemos agua, no tenemos vida. Y no es tener solamente cualquier agua, sino tener buena calidad de agua".

Pérez también puso en valor la continuidad de una lucha que atraviesa generaciones. "Esta es la lucha que se mantiene hace 19 años por esta ley, la 7722", expresó, al tiempo que recordó a quienes participaron de aquellos años de movilización y ya no están presentes.

Por su parte, Andrea Fantinel, integrante del grupo de "Mujeres Autoconvocadas", definió la jornada como "un día para celebrar la Ley 7722, una ley tan importante para los vecinos de General Alvear y para la lucha que ha tenido siempre". También destacó el valor del reencuentro entre quienes protagonizaron la defensa del agua y remarcó "la importancia de las nuevas generaciones presentes, que nos dan la fuerza para seguir".

Uno de los organizadores del encuentro, Miguel Rodríguez, integrante de Cultura 7722, reconoció que sostener durante tantos años una misma bandera no resulta sencillo. "Es duro mantener tantos años en pie ciertas banderas, pero es necesario", señaló.

Rodríguez destacó especialmente la intervención de Rosa Pérez durante el acto, al considerar que permitió relacionar distintas luchas sociales. "Fue muy emotivo escucharla porque incorpora esa memoria en lo que fue la lucha por nuestros desaparecidos", sostuvo, emocionado. Y agregó: "Sin lugar a dudas, los derechos humanos y la defensa del ambiente y de lo común están muy relacionados".

A su turno, Alberto Kobayashi, referente de la Asamblea del Pueblo, recordó que el lugar elegido para la conmemoración tuvo un papel central durante las movilizaciones que dieron origen a la Ley 7722. "Es importante este acto conmemorativo para que los pueblos sostengan su identidad", expresó.

Kobayashi remarcó además la necesidad de transmitir esa experiencia a las nuevas generaciones. "Es importante mantener la memoria colectiva de los pueblos, porque eso hace que una comunidad mantenga su identidad", afirmó.

El referente ambiental advirtió que la disputa entre distintos modelos de desarrollo sigue vigente. "Estamos en una guerra cultural donde se están tratando de imponer un modelo: el modelo extractivista y nosotros defendemos el modelo productivo y el modelo que cuida los recursos del medio ambiente", sostuvo.

Finalmente, alertó sobre los desafíos que plantea el cambio climático para las próximas décadas. "La lucha por el agua será mucho más conflictiva y más dura", señaló, al mencionar las proyecciones sobre la disminución de los glaciares que alimentan los ríos de la región.

A 19 años de aquella histórica movilización popular, la celebración volvió a demostrar que la defensa del agua sigue siendo una de las principales banderas identitarias de General Alvear y del sur mendocino, una causa que hoy encuentra en las nuevas generaciones la garantía de su continuidad.