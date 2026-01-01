Alvear se suma al programa provincial “Jugá sin Presión”

Deportes

10 de Junio - En el marco del programa provincial “Jugá sin Presión”, impulsado por el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, se entregaron 1.000 tensiómetros a instituciones deportivas de toda la provincia con el objetivo de promover la detección temprana de enfermedades cardiovasculares.

En el marco del programa provincial “Jugá sin Presión”, impulsado por el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, se entregaron 1.000 tensiómetros a instituciones deportivas de toda la provincia con el objetivo de promover la detección temprana de enfermedades cardiovasculares.

En General Alvear, esta primera etapa alcanzó al Polideportivo Deportistas Alvearenses y a los clubes Nación, Andes y Pacífico, que recibieron equipamiento para fortalecer los controles preventivos entre sus deportistas.

El director de Deportes Alberto Gómez, explicó que la propuesta apunta al cuidado integral de los deportistas. "La intención de este programa es cuidar a nuestros deportistas. Sabemos que la hipertensión es una enfermedad invisible que muchas veces no se detecta y genera daños".

El director adelantó que el programa continuará con instancias de capacitación destinadas a profesores, personal de salud y deportistas. "La etapa final es que cada deportista tome conciencia de la importancia de controlarse y que esto se convierta en una práctica habitual".

Esta iniciativa busca fortalecer los hábitos saludables y el cuidado de la salud en todos los ámbitos deportivos del departamento.