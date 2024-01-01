Motociclista se encuentra internado tras un fuerte accidente

Alvear

14 de Junio - El hecho tuvo lugar durante la noche de este sábado, y tuvo como protagonistas a un motociclista de 18 años y el conductor de una cemioneta, de 29.

A través del 911 se tomó conocimiento sobre un siniestro vial, ocurrido pasadas las 21:30 horas, en la intersección entre Calle Hipólito Yrigoyen y San Luis, entre una Camioneta y una motocicleta 11 cc.

Al arribar el personal policial y del SEC, asistieron al conductor de la moto, quien fue examinado y trasladado hasta el hospital local. Una vez allí, el médico de guardia diagnóstico “traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento”, permaneciendo en observaciones.

En cuanto al conductor de la camioneta Ford 100, manifestó que circulaba por calle H. Irigoyen hacia el norte, cuando al llegar al lugar y por razones que se tratan establecer se produjo la colisión. Se le practicó el respectivo dosaje de alcohol, arrojando resultado negativo.

Actuaciones a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción.