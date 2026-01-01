Iniciaron las obras de agua y cloacas en la Avenida Alvear Oeste con un nuevo diseño de ejecución

Alvear

11 de Junio - Comenzaron los trabajos de renovación integral de las redes de agua potable y cloacas en la Avenida Alvear Oeste, una intervención que busca actualizar la infraestructura sanitaria de General Alvear.

Comenzaron los trabajos de renovación integral de las redes de agua potable y cloacas en la Avenida Alvear Oeste, una intervención que busca actualizar la infraestructura sanitaria de General Alvear.

La obra, que beneficiará a más de 5.000 habitantes, contempla el reemplazo de 1.790 metros de cañerías de agua potable y 1.627 metros de redes cloacales, además de la renovación de conexiones domiciliarias, válvulas y bocas de registro. La obra la lleva adelante la UTE formada por las empresas Blackshadow y Nihuil Construcciones

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el rediseño de su ejecución. Según explicó el intendente Alejandro Molero, la propuesta original preveía una importante excavación en el centro de la avenida y un plazo de obra de entre 16 y 18 meses, situación que podía generar inconvenientes para la circulación y la actividad comercial.

“Trabajamos junto a AySAM y la empresa para rediseñar la obra. Hoy los colectores se ejecutan sobre la zona de estacionamiento, lo que permitirá mantener habilitado el tránsito y minimizar el impacto sobre los comercios”, señaló el jefe comunal.

Los trabajos ya comenzaron con tareas de cateo en calles adyacentes a la Avenida Alvear Oeste. El esquema de ejecución prevé intervenciones por cuadras, con plazos estimados de entre siete y diez días por manzana.

“Valió la pena modificar el proyecto para reducir los efectos negativos de una obra tan importante. Buscamos mejorar servicios que tienen más de 60 años de antigüedad y que hoy presentan problemas de funcionamiento”, afirmó Molero.

El jefe comunal destacó además que la renovación permitirá solucionar situaciones vinculadas al deterioro de las instalaciones existentes, entre ellas hundimientos, inconvenientes en la red cloacal y deficiencias en la prestación de los servicios.

La intervención se extenderá también a otros puntos de la ciudad, incluyendo sectores de la Avenida Alvear Este y diversas arterias contempladas dentro del plan de renovación sanitaria.

En la noche del miércoles, autoridades municipales, representantes de AySAM y responsables de la empresa adjudicataria mantuvieron reuniones con comerciantes y frentistas para informar detalles de la ejecución y responder consultas relacionadas con el desarrollo de los trabajos.

La obra ya empezó con los “cateos” previos y forma parte de un programa destinado a mejorar la infraestructura de agua y saneamiento en General Alvear, garantizando una mayor capacidad de respuesta para las próximas décadas.