Delincuentes ingresaron a una vivienda y robaron dinero en efectivo

Alvear

13 de Junio - Un nuevo hecho de inseguridad se registró en General Alvear durante la madrugada de este sábado.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de calles Laprida y Granaderos, en jurisdicción de Comisaría 14°.

Según informó la policía, la víctima, una mujer de 65 años, regresó a su domicilio cerca de las 00.40 y constató que personas desconocidas habían ingresado tras violentar la puerta principal de acceso. Una vez en el interior de la propiedad, los delincuentes sustrajeron una billetera que se encontraba en una mesita de luz y que contenía dinero en efectivo.

La damnificada manifestó que había salido a trabajar horas antes, dejando la vivienda correctamente cerrada y con las medidas de seguridad correspondientes. Tras cometer el robo, los autores se dieron a la fuga.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de General Alvear, que investiga el hecho para intentar identificar a los responsables.

Foto: Archivo