Comenzó el ciclo "Tardes de Museos" y reunió música y arte

Alvear

13 de Junio - Inició el ciclo de "Tardes de Museos" en el Museo de Historia "Salvador Calafat", con la participación de la Escuela Artística "Alberto Williams", que presentó una muestra de tango y ensambles musicales de cuerdas y vientos.

La propuesta convocó a gran cantidad de vecinos que disfrutaron de una tarde donde la música y el patrimonio cultural se combinaron en un mismo espacio. La actividad forma parte de un ciclo impulsado por la dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear, y busca acercar a la comunidad a los museos del departamento a través de distintas expresiones artísticas.

El coordinador de Museos, Sergio Sendra, destacó la respuesta del público y el acompañamiento de la escuela artística: “nos asombró muchísimo la cantidad de gente que llegó hasta el museo para disfrutar de este lindo evento artístico. También nos llenó de alegría la participación de más músicos de los que esperábamos”.

Por su parte, la directora de la Escuela Artística Alberto Williams, Beatriz Olmedo, explicó que la presentación permitió compartir parte del trabajo que se desarrolla en la institución: “la idea es traer pequeñas muestras de los diferentes talleres que tenemos para mostrar lo que los alumnos van logrando y acercarlo a la comunidad”.

Durante la jornada se presentaron alumnos de los talleres de violín en distintos niveles, el ensamble de vientos y el taller de tango para adultos. El ciclo continuará por los distintos museos del departamento.