Molero presentó el programa "Chau Garrafa" para facilitar el acceso al gas natural

Alvear

11 de Junio - En la antesala de la puesta en funcionamiento del gasoducto que abastecerá al sur mendocino, el intendente Alejandro Molero anunció la implementación del programa "Chau Garrafa", una iniciativa municipal destinada a simplificar y financiar las obras de extensión de redes de gas en distintos barrios de General Alvear.

En la antesala de la puesta en funcionamiento del gasoducto que abastecerá al sur mendocino, el intendente Alejandro Molero anunció la implementación del programa "Chau Garrafa", una iniciativa municipal destinada a simplificar y financiar las obras de extensión de redes de gas en distintos barrios de General Alvear.

La propuesta surge como una alternativa al mecanismo tradicional que deben afrontar los vecinos para acceder al servicio, un proceso que incluye la obtención de factibilidad, la contratación de empresas privadas y el pago anticipado de gran parte de la obra.

Según explicó el jefe comunal, el municipio asumirá la ejecución de los trabajos mediante licitaciones públicas y recuperará la inversión a través de un convenio con Ecogas.

"El barrio va a venir directamente al municipio. Nosotros licitamos la obra, la financiamos en su totalidad y el vecino comenzará a pagarla en cuotas a través de la factura del servicio una vez que ya esté utilizando el gas natural", señaló Molero.

El mandatario indicó que actualmente muchas familias deben reunir entre dos y tres millones de pesos para afrontar los costos de conexión, una situación que en numerosos casos dificulta o demora el acceso a la red.

"Queremos que los vecinos no tengan que hacer un esfuerzo imposible para juntar el dinero. Con este sistema podrán abonar la infraestructura de manera financiada y cuando ya estén disfrutando del servicio", agregó.

De acuerdo con los datos aportados por el municipio, entre 12 y 14 barrios ya iniciaron los trámites de factibilidad y podrían convertirse en los primeros sectores alcanzados por el programa. En algunos casos particulares, donde existen acuerdos previos con empresas privadas, se analiza la situación administrativa para determinar la viabilidad de incorporación al esquema anunciado.

Durante la presentación, Molero también se refirió al potencial impacto que tendrá la llegada del gasoducto para el desarrollo local. En ese sentido, aseguró que General Alvear cuenta con garantías de abastecimiento para acompañar el crecimiento residencial e industrial.

"Tenemos asegurado el suministro. Ahora debemos trabajar para que cada vez más familias y más actividades productivas puedan acceder al servicio", sostuvo.

Además, adelantó que el municipio trabaja junto al Gobierno provincial en proyectos vinculados a la expansión de redes destinadas al sector productivo, especialmente en corredores donde se encuentran radicadas industrias que actualmente no cuentan con gas natural.

La iniciativa será presentada formalmente durante los próximos días, una vez que se concrete la firma del convenio con Ecogas.