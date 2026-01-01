Alertan por publicaciones falsas de alquileres en General Alvear

Alvear

12 de Junio - La advertencia surge de una investigación judicial por presuntas estafas vinculadas a avisos de viviendas en alquiler difundidos a través de redes sociales.

Desde el Ministerio Público Fiscal, se difundió la advertencia a la comunidad ante una investigación en curso por presuntas estafas relacionadas con publicaciones de alquileres de viviendas en redes sociales.

Según la información remitida por la Oficina Fiscal de General Alvear, la causa se originó a partir de denuncias de personas que habrían realizado transferencias de dinero luego de contactarse por publicaciones de inmuebles ofrecidos en alquiler.

De acuerdo con los datos aportados en la investigación, las publicaciones se realizan principalmente a través de Facebook, en particular mediante un perfil identificado como “Cristina López”, desde donde se promocionan distintas viviendas en General Alvear. Para consultas se proporciona el número telefónico 261-2592075.

Hasta el momento, se corroboró que las viviendas ofrecidas no se encuentran disponibles para alquiler y que ya existen denuncias de personas que habrían resultado perjudicadas tras efectuar transferencias de dinero.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda verificar la existencia de los inmuebles, corroborar la identidad de quienes ofrecen las propiedades y evitar realizar pagos anticipados sin contar con la documentación y las garantías correspondientes