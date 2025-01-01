Lograron recuperar una motocicleta robada en Villa Atuel

Alvear

1 de Junio - El hecho tuvo lugar este domingo. Hay un detenido.

Durante la tarde de este domingo, pasadas las 19:30 horas, mientras realizaban patrullajes preventivos, efectivos policiales intentaron identificar a un motociclista que circulaba en una moto Corven Mirage 110 cc, sin carenado ni dominio colocado, en la intersección de Calles Arizu y Bernardo de Irigoyen, de Villa Atuel.

Al advertir la presencia policial, el conductor intentó retirarse del lugar, siendo interceptado a pocos metros.

Tras la verificación de los guarismos, se constató que la motocicleta Corven Mirage 110 cc registraba pedido de secuestro vigente. El rodado fue secuestrado y el conductor, de 20 años de edad, fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

Intervino Oficina Fiscal de Jurisdicción.