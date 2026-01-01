Aprehendieron a un hombre por negarse a pagar una consumición

Alvear

31 de Mayo - El hombre que se encontraba alcoholizado, intentó irse sin pagar lo que había comido.

Personal policial intervino tras un llamado al 911 realizado pasadas las 2:40 horas de este domingo, por una empleada de una pizzería, ubicada sobre Avenida Alvear Este y Buenos Aires, de Ciudad, quien informó que un hombre se encontraba causando molestias en el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que el sujeto habría consumido en el comercio y se negaba a abonar la cuenta, además de encontrarse en aparente estado de ebriedad.

Por tal motivo, se procedió a la aprehensión del sujeto, de 32 años de edad y se iniciaron las actuaciones contravencionales de rigor.