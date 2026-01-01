Policía Rural secuestró 120 kilos de carne sin documentación de origen

Alvear

31 de Mayo - La carga era trasladada en una camioneta que ingresó a una vivienda al advertir la presencia policial. Los ocupantes no presentaron documentación respaldatoria y la mercadería fue decomisada.

En el marco de los controles que se desarrollan a través del Plan Estratégico contra el Abigeato, la Policía Rural Delegación Sur decomisó 120 kilos de carne durante un procedimiento realizado en General Alvear.

El operativo se llevó adelante el viernes, sobre Ruta Nacional 143, a la altura de calle M. Durante un control preventivo, efectivos de Policía Rural detectaron una camioneta Renault Kangoo que circulaba desde la zona de Carmensa hacia General Alvear. Al advertir la presencia policial, el vehículo ingresó a una vivienda ubicada en las inmediaciones, donde finalmente fue inspeccionado con autorización del propietario.

Durante la inspección, los uniformados detectaron que el vehículo transportaba ocho bolsas con productos cárnicos. Al solicitar la documentación correspondiente, los ocupantes no pudieron acreditar el origen de la mercadería ni presentar la documentación respaldatoria para su traslado.

Ante esta situación, se dio intervención a la Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso el decomiso preventivo de la carga y las actuaciones correspondientes. En total, se secuestraron aproximadamente 120 kilos de carne.

Como parte de las actuaciones, personal de la Dirección de Ganadería realizó la toma de muestras para determinar el origen del producto. Los análisis fueron remitidos al laboratorio del organismo, donde se buscará establecer si se trata de carne equina. Actualmente se aguardan los resultados correspondientes.

Fuente: Ministerio de Seguridad