Entregaron los premios del concurso: "Ambiente Modo On 2025"

Alvear

1 de Junio - Los proyectos que nacieron en las aulas ya comenzaron a transformarse en acciones concretas. En el marco del concurso ambiental “Ambiente Modo On”, la Municipalidad de General Alvear realizó la entrega de los premios económicos a las escuelas ganadoras y contó con la participación del Intendente Alejandro Molero. El objetivo es que puedan desarrollar durante este año las iniciativas socioambientales presentadas por los estudiantes.

Los proyectos que nacieron en las aulas ya comenzaron a transformarse en acciones concretas. En el marco del concurso ambiental “Ambiente Modo On”, la Municipalidad de General Alvear realizó la entrega de los premios económicos a las escuelas ganadoras y contó con la participación del Intendente Alejandro Molero. El objetivo es que puedan desarrollar durante este año las iniciativas socioambientales presentadas por los estudiantes.

La Escuela Técnica Jorge Barraquero obtuvo el primer lugar, para avanzar con su proyecto de estaciones de reciclaje inteligentes equipadas con sensores, destinadas a fomentar la separación de residuos y la educación ambiental en espacios públicos y escuelas.

El segundo puesto fue para la Escuela Enore de Monte de Bowen, para desarrollar un horno pirolítico capaz de transformar restos de poda y residuos orgánicos en biochar, un material que contribuye a mejorar la calidad del suelo.

En tanto, la Escuela Nicolás Luna fue premiada con el tercer puesto, por su proyecto “Green Maze”, un laberinto construido con botellas recicladas que busca promover el aprendizaje y la conciencia ambiental en niños y niñas a través del juego.

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, destacó que el espíritu del concurso es que las ideas no queden plasmadas únicamente en un papel, sino que puedan concretarse y generar un impacto positivo en la comunidad. De esta manera, estudiantes y docentes comienzan a convertir sus propuestas en realidades que aportan al cuidado del ambiente y al desarrollo local.