Estudiantes realizan prácticas en el Vivero de Recursos Naturales

Alvear

28 de Mayo - Estudiantes de segundo año de la Escuela de Agricultura llevan adelante prácticas en el Vivero de Recursos Naturales, ubicado en calle 7 entre callejón J y El Chañaral. La actividad se desarrolla en el marco de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de General Alvear, la Delegación de Recursos Naturales y la institución educativa.

Durante la jornada, los alumnos realizaron tareas de arranque y armado de plantas para su posterior entrega, además de trabajos en los planteles de recría, donde se preparan forestales que serán entregados a vecinos del departamento en agosto.

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, destacó: “este año hemos dejado canteros para que los trabajen solamente los estudiantes. Así ven el fruto de su trabajo, el crecimiento de la semilla y de las estacas que colocan”.

Por su parte, Alfredo Reta, de la Delegación de la Subsecretaría de Ambiente, explicó: “la idea es que los chicos vean todo el ciclo productivo de los forestales, desde la obtención de semillas hasta los ejemplares listos para entrega”.

Las prácticas se realizan una vez al mes junto a docentes de la institución y permiten a los estudiantes adquirir experiencia de campo, mientras colaboran con las tareas que se desarrollan en el vivero forestal