Alvear avanza en un proyecto de capacitaciones laborales con tecnología aplicada

Alvear

27 de Mayo - El Polo Educativo de General Alvear fue sede de una reunión de trabajo orientada a coordinar la llegada de nuevas capacitaciones laborales vinculadas a soldadura, manejo de maquinaria pesada y formación tecnológica mediante simuladores. La iniciativa busca ampliar las posibilidades de inserción laboral y fortalecer el desarrollo de oficios con demanda en la región y en sectores estratégicos como Vaca Muerta.

El Polo Educativo de General Alvear fue sede de una reunión de trabajo orientada a coordinar la llegada de nuevas capacitaciones laborales vinculadas a soldadura, manejo de maquinaria pesada y formación tecnológica mediante simuladores. La iniciativa busca ampliar las posibilidades de inserción laboral y fortalecer el desarrollo de oficios con demanda en la región y en sectores estratégicos como Vaca Muerta.

Del encuentro participaron el intendente Alejandro Molero, Andrés Vavrik, representante del Ministerio de Producción en el sur provincial, referentes del Polo Educativo, funcionarios municipales, Martín Carunchio, director comercial de Worklift, y Rodolfo Giro, director de Innovación de Interbrain.

El Intendente Alejandro Molero señaló que el objetivo es “seguir dándole contenido a esta enorme infraestructura que venimos desarrollando” y destacó la posibilidad de generar formación local en distintas especialidades. “Estamos proyectando la llegada de capacitaciones con un enorme potencial y futuro para nuestra gente. Hablamos de formación en soldaduras de alta presión, choferes de carga peligrosa, manejo de maquinaria pesada y muchas otras herramientas que pueden abrir oportunidades laborales”, expresó.

El jefe comunal también remarcó la importancia de incorporar tecnología aplicada al aprendizaje: “la posibilidad de capacitarnos aquí, en General Alvear, permite poner en valor los talentos locales y potenciar las capacidades de nuestros jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral o incluso desarrollarse como emprendedores”.

Desde Worklift, Martín Carunchio explicó que el proyecto apunta tanto a personas sin experiencia como a trabajadores que necesiten perfeccionamiento. “La formación genera capacidades, movimiento económico y valor agregado para las comunidades. Hoy el mercado necesita operadores capacitados y creemos que estas herramientas pueden aportar mucho a la región”, indicó.

Además, sostuvo que los requisitos de inscripción serán accesibles y que las capacitaciones estarán orientadas a distintos perfiles laborales. “Queremos que cualquier persona pueda iniciar una formación, tanto en equipos pesados como livianos. Hay una gran demanda de operadores y una de las posibilidades concretas es abastecer de mano de obra a Vaca Muerta y también a proyectos de la región”, afirmó.

Por su parte, Rodolfo Giro, de Interbrain, explicó el funcionamiento de los simuladores que formarán parte de la propuesta educativa. “Las nuevas habilidades se aprenden haciendo, pero muchas veces se trata de tareas riesgosas o vinculadas a maquinaria pesada. Con los simuladores se puede practicar de manera segura y a bajo costo”, detalló.

Giro agregó que el sistema permitirá adaptar los contenidos a las necesidades de las empresas y de la industria. “Ya contamos con simuladores relacionados con seguridad laboral, trabajos en altura y distintas operaciones técnicas. La idea es desarrollar nuevas herramientas en función de la demanda y consolidar un centro de entrenamiento para personas de General Alvear, del sur mendocino y de otras provincias”, concluyó.