El equilibrista ya está en Alvear

Alvear

26 de Mayo - El actor Mauricio Dayub llegó a General Alvear y brindó una conferencia de prensa acompañado por la directora de Cultura María Delia Achetoni, en la previa de la presentación de “El Equilibrista”, la multipremiada obra que llegará al Cine Teatro Antonio Lafalla el próximo 5 de junio.

El actor Mauricio Dayub llegó a General Alvear y brindó una conferencia de prensa acompañado por la directora de Cultura María Delia Achetoni, en la previa de la presentación de “El Equilibrista”, la multipremiada obra que llegará al Cine Teatro Antonio Lafalla el próximo 5 de junio.

Durante el encuentro, Dayub destacó la trayectoria del espectáculo, que lleva ocho años en cartel y cerca de 900 funciones realizadas en Argentina y distintos países del mundo, además de haber recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales. En General Alvear, la obra celebrará justamente su función número 900.

El actor, invitó al público alvearense a vivir esta experiencia teatral “conmovedora e inspiradora”, asegurando que se trata de una obra que invita a valorar las cosas verdaderamente importantes de la vida.