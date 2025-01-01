Alvear celebra el Día de los Jardines Maternales

Wednesday, 27 De May De 2026
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En el marco del Día de los Jardines de Infantes y Maternales, la Dirección de Educación de la Municipalidad de General Alvear anunció la realización de un gran festejo que tendrá lugar mañana a partir de las 14:30 horas en el Polideportivo Municipal.
El evento, pensado para agasajar a los más pequeños y reconocer la labor docente, espera congregar a una matrícula superior a los 500 niños de entre 45 días y 3 años de edad, acompañados por sus familias. La jornada contará con diversas actividades recreativas y sorpresas diseñadas especialmente para la primera infancia.