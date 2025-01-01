Alvear

Alvear celebra el Día de los Jardines Maternales

27 de Mayo - En el marco del Día de los Jardines de Infantes y Maternales, la Dirección de Educación de la Municipalidad de General Alvear anunció la realización de un gran festejo que tendrá lugar mañana a partir de las 14:30 horas en el Polideportivo Municipal.