Continúa el operativo de poda y limpieza en ciudad y distritos

Alvear

26 de Mayo - La dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de General Alvear, continúa desarrollando el operativo anual de poda y limpieza en distintos sectores del departamento. Actualmente, los trabajos se realizan sobre calle Belgrano, en el marco de un cronograma que comenzó el pasado 2 de mayo y se extenderá hasta el 31 de agosto.

La dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de General Alvear, continúa desarrollando el operativo anual de poda y limpieza en distintos sectores del departamento. Actualmente, los trabajos se realizan sobre calle Belgrano, en el marco de un cronograma que comenzó el pasado 2 de mayo y se extenderá hasta el 31 de agosto.

El director de Servicios Públicos, Germán Martínez, destacó que estas tareas “forman parte de uno de los ejes prioritarios de la gestión, la limpieza integral del departamento y la llegada permanente a cada barrio y distrito.”

En ese sentido, informó que ya se completaron intervenciones en el Barrio Policial, Smata II, el Barrio Centro Empleados de Comercio y distintos sectores comprendidos entre Sargento Medina y Uspallata, y desde Avenida Alvear Oeste hasta Libertador Sur.

La poda controlada tiene como objetivo no solo embellecer el departamento si no también, evitar inconvenientes con techos, tendidos eléctricos y luminarias, además de mejorar la seguridad y prevenir riesgos ante tormentas o fuertes vientos.

Además de la poda, se incluye recolección de hojas en bolsones, limpieza de cunetas, barbacanas pluviales y puentes, con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua y evitar anegamientos ante posibles lluvias.

El operativo continuará avanzando de manera progresiva en distintos sectores de la ciudad y los distritos, con trabajos planificados para fortalecer la seguridad, mejorar la circulación y mantener en condiciones los espacios públicos del departamento. “Se solicita colaboración y paciencia a los vecinos mientras avanzan las tareas”, finalizó el director.