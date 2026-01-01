Un Carmensino falleció tras la explosión de un camión cisterna en Malargüe

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20 de Mayo - El hecho ocurrió en una base petrolera de Chachahuén, en la zona de Pata Mora. La víctima fatal trabajaba en un camión perteneciente a la empresa TSB y la Policía investiga las causas del estallido

Una explosión registrada este miércoles por la noche en una base petrolera de Malargüe dejó como saldo una persona fallecida, chofer del transporte (que sería oriundo de San Pedro del Atuel) y otra herida, según confirmaron fuentes policiales. El hecho ocurrió cerca de las 19.30 en la base de Chachahuén, ubicada en el distrito Pata Mora.

De acuerdo con las primeras informaciones, el estallido se produjo en un camión cisterna perteneciente a la empresa TSB, aunque todavía no se conocen oficialmente las causas que originaron la explosión.

Tras el incidente, la Policía y servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar para asistir a las víctimas y asegurar la zona.

Como consecuencia del hecho, un trabajador murió en el lugar, mientras que otra persona sufrió heridas y recibió asistencia médica. Hasta el momento no trascendió la identidad de las víctimas ni el estado de salud del herido.