Le dieron sólo 16 años al "Chacal" de Bowen, que destruyó la vida de sus nietas

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30 de Marzo - Un hombre de 78 años de edad, fue condenado a 16 de prisión por abusar de sus nietas

Un hombre de 78 años fue condenado este viernes a 16 años de prisión efectiva en un juicio abreviado, tras reconocer haber cometido tres abusos sexuales reiterados contra menores de edad de su propia familia. El fallo fue dictado por el juez de Garantías Sergio González, quien homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía a cargo de Luis Parigi, la querella representada por la abogada Claudia Fajardo —patrocinante de una de las víctimas— y la defensa oficial. Tras la audiencia, el acusado fue trasladado a la Penitenciaría ubicada en La Pampa y Mitre.



Los hechos ocurrieron hace más de una década en el Distrito. Si bien se contabilizaron 12 víctimas, solo tres causas pudieron avanzar porque el resto había prescripto. La investigación reveló además que el abusador contó con la complicidad de su esposa, quien actuó como entregadora de las niñas cuando ambos quedaban a su cuidado.



Las víctimas, hoy mayores de edad, relataron en sus testimonios las prácticas aberrantes a las que fueron sometidas, según detalló la abogada Fajardo a Info YA!. El proceso judicial se extendió durante años, con reiterados cambios de abogados defensores, hasta que finalmente este viernes se arribó a un acuerdo para evitar el juicio oral, con el objetivo de no revictimizar nuevamente a las sobrevivientes.



Las pericias psicológicas realizadas al condenado describieron un perfil perverso y manipulador, con conductas destinadas a asegurar el silencio de las niñas y mantener en secreto los abusos.



Fuente.Info Ya