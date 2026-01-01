Inició la práctica integrada de la Licenciataria en Enfermería

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27 de Marzo - Este viernes por la mañana comenzó la materia Práctica Integrada de la Licenciatura en Enfermería en el hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear, una instancia decisiva que corresponde al tramo final de la formación académica de los estudiantes.

En este marco, el Director de Educación, José Morán, señaló: “estamos en la última instancia de la licenciatura en enfermería. Este es un convenio que se firmó hace poco más de un año y medio con la Universidad Nacional de Tres de Febrero y que nos permitió contar con esta carrera en General Alvear. Hoy transitamos los últimos meses y recibimos a las docentes de Práctica Integrada, una de las materias más importantes porque marca el cierre del trayecto formativo”.

Además, remarcó la relevancia del proceso para el departamento: “son alrededor de 40 las personas que están próximas a obtener el título de licenciados en enfermería. Esto es fruto de un trabajo conjunto entre la universidad, el municipio y el hospital, que puso a disposición sus instalaciones. Para nosotros es importante porque se trata de profesionales que se formaron aquí y que podrán desarrollarse laboralmente en la comunidad”.

Por su parte, la docente de la Universidad Nacional Tres de Febrero, Eliana Jaimes, explicó: “damos inicio a las prácticas integradas, que reúnen todas las experiencias que los estudiantes han adquirido durante la carrera. Incluyen el trabajo en pacientes críticos, tanto pediátricos como adultos, y la enfermería comunitaria, que muchos han desarrollado en distintos espacios del departamento”.

Asimismo, detalló que las actividades comenzarán en áreas claves del hospital: “las prácticas se realizarán en guardia, emergencias, terapia intensiva de adultos y en el sector pediátrico.