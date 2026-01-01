Inició la práctica integrada de la Licenciataria en Enfermería

Sunday, 29 De March De 2026
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En este marco, el Director de Educación, José Morán, señaló: “estamos en la última instancia de la licenciatura en enfermería. Este es un convenio que se firmó hace poco más de un año y medio con la Universidad Nacional de Tres de Febrero y que nos permitió contar con esta carrera en General Alvear. Hoy transitamos los últimos meses y recibimos a las docentes de Práctica Integrada, una de las materias más importantes porque marca el cierre del trayecto formativo”.
Además, remarcó la relevancia del proceso para el departamento: “son alrededor de 40 las personas que están próximas a obtener el título de licenciados en enfermería. Esto es fruto de un trabajo conjunto entre la universidad, el municipio y el hospital, que puso a disposición sus instalaciones. Para nosotros es importante porque se trata de profesionales que se formaron aquí y que podrán desarrollarse laboralmente en la comunidad”.
Por su parte, la docente de la Universidad Nacional Tres de Febrero, Eliana Jaimes, explicó: “damos inicio a las prácticas integradas, que reúnen todas las experiencias que los estudiantes han adquirido durante la carrera. Incluyen el trabajo en pacientes críticos, tanto pediátricos como adultos, y la enfermería comunitaria, que muchos han desarrollado en distintos espacios del departamento”.
Asimismo, detalló que las actividades comenzarán en áreas claves del hospital: “las prácticas se realizarán en guardia, emergencias, terapia intensiva de adultos y en el sector pediátrico.