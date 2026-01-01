Vacaciones de invierno: comenzó la agenda de actividades con la Expoferia Infantil

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7 de Julio - Con una propuesta pensada para el disfrute de niños y familias, este lunes se realizó la Expoferia Infantil en Casa Salonia, dando inicio a la agenda de vacaciones de invierno organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear.

Con una propuesta pensada para el disfrute de niños y familias, este lunes se realizó la Expoferia Infantil en Casa Salonia, dando inicio a la agenda de vacaciones de invierno organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear.

La actividad, impulsada por el Espacio de Arte Gachi García, permitió que los alumnos del taller compartieran con otros chicos distintas propuestas recreativas inspiradas en videojuegos como Minecraft y Roblox, adaptadas al mundo real, además de espacios para dibujar, pintar y participar de diversos juegos.

“La idea fue recrear algunos juegos de celular y llevarlos a la vida real para que los chicos pudieran jugar, crear y compartir”, explicó Gachi García.

La Expoferia Infantil fue la primera de las actividades previstas para estas vacaciones de invierno, una programación que continuará durante la semana con distintas propuestas culturales, artísticas y recreativas.