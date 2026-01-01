Convocan a vecinos al Concejo Deliberante para reclamar información sobre el proyecto minero Don Luis

General

2 de Junio - Integrantes de distintas instituciones de General Alvear convocaron a la comunidad a participar este jueves de una reunión en el Concejo Deliberante, donde solicitarán que se exija el dictamen sectorial correspondiente al proyecto minero Don Luis, ubicado en la zona de Salinas del Diamante.

La invitación fue realizada por el profesor Miguel Rodríguez, integrante del grupo "Cultura 7722" durante una entrevista concedida a "Ladrán Sancho" en la mañana de FM Pehuenche.

Según explicó, la preocupación de las organizaciones ambientales y de distintos sectores de la comunidad está vinculada al posible impacto que la iniciativa podría tener sobre la cuenca del río Atuel, un recurso considerado estratégico para la producción y el abastecimiento de agua en el sur mendocino.

En ese marco, los vecinos reclamarán que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 7722 y que se conozcan los dictámenes sectoriales necesarios para evaluar el avance del emprendimiento.

La convocatoria está prevista para este jueves a las 9 de la mañana en el Concejo Deliberante de General Alvear y es impulsada por organizaciones ambientales y agrupaciones de productores nucleadas bajo la consigna de defensa del agua.

Desde la Asamblea remarcaron la importancia de la participación ciudadana en el seguimiento de los proyectos que puedan tener incidencia sobre los recursos hídricos de la región y convocaron a los vecinos a sumarse al encuentro.