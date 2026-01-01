A todo ritmo y color, se vivió el carnaval en General Alvear

General

17 de Febrero - La avenida Alvear Oeste se transformó en un gran multiespacio cultural a cielo abierto, donde el ritmo, el despliegue escénico y la participación comunitaria marcaron una de las celebraciones más vibrantes del calendario local, con el cierre a puro impacto de la comparsa Marí Marí.

Más de 15.000 personas acompañaron el desfile a lo largo de las cuadras de la Avenida Alvear Oeste, en una noche que combinó organización, clima favorable (después de la lluvia de la tarde) y una sostenida presencia de familias que se acercaron para disfrutar del espectáculo.

La apertura estuvo a cargo de Murga Quillagua, que imprimió identidad y potencia desde los primeros compases y le entregó la llave del carnaval al Intendente Alejandro Molero para dar inicio formal al carnaval.

Luego hicieron su paso la Reina y la Virreina departamental de la Vendimia, seguidas por Ividance, Carpa Verde, Alma y Raíz y la comparsa Aires de mi Tierra; propuestas que combinaron coreografías, vestuario y una cuidada puesta en escena.

El broche de oro lo puso la comparsa Marí Marí, una de las más emblemáticas del carnaval argentino con amplia trayectoria y reconocida por su despliegue artístico.

La presentación de Marí Marí en General Alvear duró más de 60 minutos e incluyó un amplio despliegue de bailes, acrobacias y secuencias coreográficas que mantuvieron al público atento y participativo hasta el cierre de la noche. La intensidad de la música, la riqueza visual de los trajes y el entramado rítmico fueron elementos que constituyeron un espectáculo de gran nivel y dejaron una marca memorable en quienes completaron la jornada festiva.

El operativo dispuesto incluyó coordinación en materia de tránsito, seguridad, servicios sanitarios y logística general, permitiendo un desarrollo ordenado y seguro del evento. La celebración dejó como saldo una convocatoria histórica y la confirmación de la capacidad organizativa del departamento para albergar espectáculos de gran magnitud dentro del calendario cultural.