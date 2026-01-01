El Ballet Municipal celebró sus 10 años de trayectoria

Alvear

18 de Mayo - El Ballet Municipal de General Alvear celebró su décimo aniversario con una presentación especial en la Plaza de la Tradición del Barrio El Nevado, en una jornada dedicada a las raíces y las danzas folclóricas argentinas. El encuentro reunió a vecinos, artistas y referentes culturales del departamento.

El Ballet Municipal de General Alvear celebró su décimo aniversario con una presentación especial en la Plaza de la Tradición del Barrio El Nevado, en una jornada dedicada a las raíces y las danzas folclóricas argentinas. El encuentro reunió a vecinos, artistas y referentes culturales del departamento.

Durante el evento se entregaron reconocimientos, donde también fueron destacados los directores del ballet, Yolanda Liria y Jorge Rubio, por su compromiso y dedicación en la formación artística y la difusión del folclore.

El Ballet Municipal participa de los principales eventos culturales del departamento y continúa consolidándose como un espacio de formación y expresión artística.