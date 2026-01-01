El Ballet Municipal celebró sus 10 años de trayectoria

Tuesday, 19 De May De 2026
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El Ballet Municipal de General Alvear celebró su décimo aniversario con una presentación especial en la Plaza de la Tradición del Barrio El Nevado, en una jornada dedicada a las raíces y las danzas folclóricas argentinas. El encuentro reunió a vecinos, artistas y referentes culturales del departamento.
Durante el evento se entregaron reconocimientos, donde también fueron destacados los directores del ballet, Yolanda Liria y Jorge Rubio, por su compromiso y dedicación en la formación artística y la difusión del folclore.
El Ballet Municipal participa de los principales eventos culturales del departamento y continúa consolidándose como un espacio de formación y expresión artística.