Ofrecerán la capacitación “Conectados y Seguros”, para prevenir estafas virtuales en adultos mayores

Alvear

15 de Mayo - Con el objetivo de brindar herramientas para un uso más seguro de la tecnología, se realizará en General Alvear el ciclo de charlas “Conectados y Seguros”, destinado especialmente a adultos mayores.

La propuesta abordará la prevención de estafas virtuales y el uso seguro de las tecnologías, una temática cada vez más importante ante el crecimiento de los fraudes digitales.

La primera jornada tendrá lugar el lunes 18 de mayo a las 9:45 horas en el Centro de Jubilados Patricias Mendocinas.

Además, se anunció un segundo encuentro para el miércoles 20 de mayo a las 9:30 horas en el Centro de Jubilados de Bowen.

La actividad es organizada en conjunto por Banco Supervielleâ y la Municipalidad de General Alvearâ y busca acompañar a los adultos mayores en el aprendizaje de prácticas seguras para el uso de celulares, aplicaciones y servicios digitales.