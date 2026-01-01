El Aero Club presentó su nueva aeronave

Monday, 18 De May De 2026
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El Aero Club de General Alvear presentó oficialmente su nueva aeronave Cessna 150, incorporada para fortalecer la escuela de vuelo y ampliar las posibilidades de formación de nuevos pilotos en el departamento.
La presentación contó con el acompañamiento del Secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Guillermo Modón, el director de Turismo, Gustavo García, el director de Defensa Civil, Adolfo Balverde y el director de Zona Sur del Emetur, Carlos Weiner.
La presidenta del Aero Club, Analía García, destacó que la llegada del Cessna 150 representa un importante avance para la institución: “para nosotros es un día especial, lleno de emoción, orgullo y satisfacción, porque haber podido adquirir esta aeronave es sumamente importante”.
La nueva unidad permitirá destinar específicamente un avión para instrucción, brindando mayores oportunidades de acceso a los cursos de piloto privado.
Actualmente, la institución cuenta con nuevos pilotos recientemente recibidos y continúa formando alumnos en su escuela de vuelo. La nueva aeronave, de dos plazas, está especialmente diseñada para instrucción, con menores costos operativos y mejores condiciones de maniobrabilidad para la enseñanza.
La incorporación permitirá liberar el Piper Archer, aeronave que actualmente también se utiliza para vuelos sanitarios y traslados, dejándolo disponible para responder ante emergencias y necesidades de traslado en General Alvear, consolidando un servicio clave para la comunidad y complementando el trabajo articulado que en distintas ocasiones se realiza junto al municipio y otras instituciones locales.