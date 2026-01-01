El Aero Club presentó su nueva aeronave

Alvear

18 de Mayo - El Aero Club de General Alvear presentó oficialmente su nueva aeronave Cessna 150, incorporada para fortalecer la escuela de vuelo y ampliar las posibilidades de formación de nuevos pilotos en el departamento.

El Aero Club de General Alvear presentó oficialmente su nueva aeronave Cessna 150, incorporada para fortalecer la escuela de vuelo y ampliar las posibilidades de formación de nuevos pilotos en el departamento.

La presentación contó con el acompañamiento del Secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Guillermo Modón, el director de Turismo, Gustavo García, el director de Defensa Civil, Adolfo Balverde y el director de Zona Sur del Emetur, Carlos Weiner.

La presidenta del Aero Club, Analía García, destacó que la llegada del Cessna 150 representa un importante avance para la institución: “para nosotros es un día especial, lleno de emoción, orgullo y satisfacción, porque haber podido adquirir esta aeronave es sumamente importante”.

La nueva unidad permitirá destinar específicamente un avión para instrucción, brindando mayores oportunidades de acceso a los cursos de piloto privado.

Actualmente, la institución cuenta con nuevos pilotos recientemente recibidos y continúa formando alumnos en su escuela de vuelo. La nueva aeronave, de dos plazas, está especialmente diseñada para instrucción, con menores costos operativos y mejores condiciones de maniobrabilidad para la enseñanza.

La incorporación permitirá liberar el Piper Archer, aeronave que actualmente también se utiliza para vuelos sanitarios y traslados, dejándolo disponible para responder ante emergencias y necesidades de traslado en General Alvear, consolidando un servicio clave para la comunidad y complementando el trabajo articulado que en distintas ocasiones se realiza junto al municipio y otras instituciones locales.