El Aero Club de General Alvear presentará una nueva aeronave incorporada a su flota

Alvear

15 de Mayo - La presentación oficial de la nueva aeronave incorporada a su flota, identificada con la matrícula LV-CKE se llevará a cabo este domingo.

El acto se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo a las 16:30 horas en el Hangar “Jorge Simón”, ubicado en las instalaciones del Aero Club.

Desde la institución destacaron la importancia de esta incorporación, que representa un nuevo paso en el crecimiento de la entidad y en el fortalecimiento de sus actividades de formación y promoción de la aviación en el sur mendocino.

La comisión directiva extendió la invitación a socios, pilotos, alumnos y vecinos de General Alvear para compartir este acontecimiento, que marca un momento significativo en la historia del Aero Club.