El Plan Chapearrouge fue presentado en Carmensa

Alvear

16 de Mayo - En un encuentro con productores de San Pedro del Atuel, se presentaron los lineamientos del Plan Chapeaurouge, una iniciativa estratégica que busca recuperar tierras productivas y fomentar la inversión en el distrito de Carmensa.

El programa tiene como eje central la reactivación del sector agrícola ganadero, aprovechando la disponibilidad de tierras y la infraestructura local para dinamizar la economía regional. Según se destacó en la reunión, el objetivo primordial es que se recupere el protagonismo de las tierras, generando un movimiento económico que se traduzca en crecimiento directo para la comunidad.

Desde la organización resaltaron la importancia del trabajo asociativo, invitando formalmente a los productores a integrar sus ideas y proyectos al esquema de trabajo