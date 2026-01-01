Feria de Finca ofrece propuestas recreativas, culturales y gastronómicas

Alvear

8 de Mayo - En el marco de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, el espacio Feria de Finca continúa desarrollando actividades recreativas, culturales y productivas destinadas a vecinos y visitantes. Ubicada detrás del Salón Angus, junto a los corrales y el campo de doma, la propuesta reúne a artesanos, emprendedores, talleres y espectáculos para toda la familia.

En el marco de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, el espacio Feria de Finca continúa desarrollando actividades recreativas, culturales y productivas destinadas a vecinos y visitantes. Ubicada detrás del Salón Angus, junto a los corrales y el campo de doma, la propuesta reúne a artesanos, emprendedores, talleres y espectáculos para toda la familia.

Además, se presentó la comedia musical “Supercientíficos en acción”, a cargo de Los Súper Saludables, una propuesta destinada a niños y familias que promueve hábitos alimenticios saludables, el cuidado del ambiente y la importancia de pequeñas acciones cotidianas para una vida más sustentable.

La actividad se articuló con el taller de compostaje realizado por gestión ambiental, donde estuvo presente Nuria Ojeda, Subsecretaria de Ambiente de la Provincia y el director de Áreas Protegidas de Mendoza, Iván Funes Pinter. Ambos destacaron estas propuestas asegurando que son muy convenientes para establecer procesos de compost regionales y haciendo llegar a los alumnos y profesores la oportunidad de realizar prácticas profesionalizantes en el Ministerio de Energía y Ambiente.

Durante las tres jornadas se desarrollan shows musicales, presentaciones artísticas y espacios recreativos coordinados junto a distintas áreas municipales.

Para este viernes y sábado están previstas nuevas funciones teatrales, actuaciones de artistas locales, el Ballet Municipal y el cierre musical con La Melesca. También se encuentra abierta la inscripción para el concurso gastronómico destinado a vecinos que deseen presentar recetas familiares.

Feria de Finca se extenderá hasta el sábado, con actividades durante toda la jornada y propuestas orientadas a la recreación, el acompañamiento familiar y la promoción de la producción local.