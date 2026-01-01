Ballet Pierrot presenta la "Función Familiar de Otoño"

Alvear

14 de Mayo - El reconocido Ballet Pierrot invita a toda la comunidad a disfrutar de una noche especial llena de arte, música y danza con la realización de la "Función Familiar de Otoño".

La cita será este viernes 15 de mayo a las 21:00 horas en el Cine Teatro Antonio Lafalla.

Se trata de un espectáculo pensado para compartir en familia, con la participación de bailarines y artistas que ofrecerán una propuesta cargada de talento y emoción.

Las entradas tienen un costo de $10.000 y pueden adquirirse en la boletería del teatro y también de manera online a través del sitio oficial del Cine Teatro Antonio Lafallaâ .

Una excelente oportunidad para disfrutar de la cultura local y acompañar el trabajo del Ballet Pierrot en una velada que promete emocionar al público de todas las edades.