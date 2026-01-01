Presentaron las 22 camas que Japón donó al Hospital

Alvear

13 de Mayo - Este miércoles, en un acto oficial del que participaron representantes del Gobierno nipón, se presentaron a la comunidad, las camas que recibió el nosocomio local.

Tal como se había anunciado hace algunas semanas, por gestiones de Francisco Kobayashi, Jefe del área asistencial de Enfermería del Hospital "Enfermeros Argentinos" ante la Embajada de Japón, llegarían 22 camas donadas por el Gobierno Japonés. Se trata de 22 camas de última tecnología, que fueron presentadas este miércoles.

El Intendente Municipal Alejandro Molero y el Doctor Alejandro Torres, recibieron a los representantes de la Embajada Japonesa en Argentina, y junto a Kobayashi y a la Presidente de la Cooperadora del Hospital, Enzo Paradiso, dejaron inauguradas las camas, que ya se encuentran a disposición de la comunidad,

El intendente Alejandro Molero recibió en la Municipalidad al Ministro de la embajada de Japón en Argentina, Nakajima Takeshi y a la Asesora externa de APC, Abe Rieko donde mantuvieron una reunión para fortalecer lazos entre los países. Posteriormente, las autoridades participaron del acto oficial de cooperación internacional realizado en el Hospital Enfermeros Argentinos.

Durante la actividad se concretó la entrega de 22 camas ortopédicas, con sus respectivos colchones y el descubrimiento de una placa conmemorativa institucional.

La donación fue posible gracias a un proyecto impulsado por integrantes del hospital y de la cooperadora, presentado ante la Embajada de Japón. Las camas ya se encuentran en funcionamiento y permitirán fortalecer la atención sanitaria en el nosocomio local.

La visita de autoridades de la embajada japonesa también permitió recorrer las instalaciones del hospital y consolidar vínculos de cooperación y amistad entre ambos países, con la posibilidad de avanzar en futuros proyectos para la comunidad.