Se inauguró una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería

Thursday, 7 De May De 2026
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Ante productores, autoridades y público, el jefe comunal abrió su discurso con una referencia al recorrido histórico del evento: “me toca nuevamente dar inicio a una nueva edición de esta gran fiesta nacional. Es imposible no recordar a quienes la pensaron y la impulsaron, convirtiéndola en la máxima expresión de la ganadería en el oeste argentino”.
Molero sostuvo que el crecimiento de la actividad ganadera responde tanto a condiciones económicas favorables como a un trabajo sostenido durante décadas. “Hace 45 años que los alvearenses decidimos mostrarle al país y al mundo que aquí se puede producir con calidad, sanidad y excelencia”, afirmó, al destacar la incidencia de la capacitación, la incorporación de tecnología y la formación de nuevas generaciones vinculadas al campo.
En ese sentido, remarcó el valor educativo de la fiesta, con la participación de estudiantes que recorren el predio y se interiorizan sobre la producción ganadera. También subrayó el aporte de las escuelas agrotécnicas a través de instancias como la jura paralela, que promueven el arraigo y la continuidad de la actividad.
Durante su intervención, el intendente indicó que la ganadería atraviesa un momento de expansión, con niveles de rentabilidad y proyección que no se registraban en años. Atribuyó este escenario a la apertura de mercados y a la creciente demanda, junto con inversiones en infraestructura como redes eléctricas rurales, acueductos y conectividad en zonas de secano