Se inauguró una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería

Alvear

6 de Mayo - La 45ª edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas quedó oficialmente inaugurada este miércoles al mediodía en el predio ferial de General Alvear, ubicado en calle 7 y ruta nacional 188. El acto de apertura estuvo encabezado por el intendente Alejandro Molero, único orador de la jornada, quien centró su mensaje en el presente del sector ganadero y en el proceso de desarrollo productivo del departamento.

Ante productores, autoridades y público, el jefe comunal abrió su discurso con una referencia al recorrido histórico del evento: “me toca nuevamente dar inicio a una nueva edición de esta gran fiesta nacional. Es imposible no recordar a quienes la pensaron y la impulsaron, convirtiéndola en la máxima expresión de la ganadería en el oeste argentino”.

Molero sostuvo que el crecimiento de la actividad ganadera responde tanto a condiciones económicas favorables como a un trabajo sostenido durante décadas. “Hace 45 años que los alvearenses decidimos mostrarle al país y al mundo que aquí se puede producir con calidad, sanidad y excelencia”, afirmó, al destacar la incidencia de la capacitación, la incorporación de tecnología y la formación de nuevas generaciones vinculadas al campo.

En ese sentido, remarcó el valor educativo de la fiesta, con la participación de estudiantes que recorren el predio y se interiorizan sobre la producción ganadera. También subrayó el aporte de las escuelas agrotécnicas a través de instancias como la jura paralela, que promueven el arraigo y la continuidad de la actividad.

Durante su intervención, el intendente indicó que la ganadería atraviesa un momento de expansión, con niveles de rentabilidad y proyección que no se registraban en años. Atribuyó este escenario a la apertura de mercados y a la creciente demanda, junto con inversiones en infraestructura como redes eléctricas rurales, acueductos y conectividad en zonas de secano