Alvear

6 de Mayo - Arranca una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería con una agenda cargada en su primer día

Este miércoles 6 de mayo, al mediodía, comienza la 45ª Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear, con una jornada inaugural que combina actividades institucionales, técnicas y culturales.

El cronograma del primer día marca el inicio formal del evento a las 12:00, con el acto inaugural y la apertura de la Expo Comercial, Industrial y Artesanal, uno de los espacios más convocantes del predio.

Durante la tarde, la agenda continuará con propuestas vinculadas a la cultura y la producción. A las 14:00 está prevista la presentación de un libro organizada por SADE en el Salón Angus, mientras que a las 15:00 se desarrollará una charla técnica sobre el clúster ganadero.

Más adelante, a las 17:00, se llevará a cabo una charla técnica sobre forraje bajo riego, a cargo del INTA, en el Salón Fernández. En el mismo espacio, a las 19:00, tendrá lugar una conferencia del analista económico Salvador Di Stéfano, uno de los disertantes destacados de esta edición.

La jornada cerrará con una propuesta tradicional y convocante: a las 20:30 se realizará la apertura del escenario mayor y la peña de la fiesta, con patio gastronómico incluido.

De esta manera, la Fiesta de la Ganadería pone primera con un programa que articula producción, conocimiento y cultura, consolidando su lugar como uno de los eventos más importantes del sur mendocino.