Molero recorrió los últimos avances en el Polo Educativo

Alvear

28 de Abril - El intendente Alejandro Molero visitó la tercera y última etapa del Polo Educativo Superior, una obra que se encuentra próxima a finalizar y posicionará al departamento como referente regional al contar con el complejo de educación superior más moderno de la provincia, ampliando significativamente la oferta académica y sumando nuevos espacios destinados a la formación de jóvenes alvearenses.

El intendente Alejandro Molero visitó la tercera y última etapa del Polo Educativo Superior, una obra que se encuentra próxima a finalizar y posicionará al departamento como referente regional al contar con el complejo de educación superior más moderno de la provincia, ampliando significativamente la oferta académica y sumando nuevos espacios destinados a la formación de jóvenes alvearenses.

En su recorrido el jefe comunal destacó la importancia del proyecto y señaló: “se trata de oportunidades, de futuro, de esperanza, General Alvear pasa a tener a partir de unos días el polo educativo más importante, más moderno y más funcional de toda la provincia y es nuestro, es alvearense.”

En ese sentido agregó: “dejamos de hablar de sueños, de propuestas, de ideas para convertirlas definitivamente en realidad, una de las realidades más lindas que empieza a vivir Alvear”. Además, recordó el proceso que permitió concretar la iniciativa: “era un proyecto que no tenía presupuesto asignado, pudimos gestionarlo con firmeza y hoy estamos muy próximos a completarlo. Esta ampliación nos permite sumar más carreras y más futuro para nuestros jóvenes”.

Por su parte, el Ingeniero a cargo de la obra, Maximiliano Ferrer explicó que la construcción presenta características particulares: “no es una obra tradicional, se ejecuta con estructura metálica y paneles tipo sándwich, lo que garantiza un buen comportamiento estructural y una adecuada aislación”, indicó.

En cuanto a los espacios incorporados, esta tercera etapa incluye un salón de usos múltiples de 300 metros cuadrados, dos nuevos bloques de aulas y un sector de talleres destinados a actividades como escultura, pintura y sala de grabación.

Con esta intervención, el municipio busca consolidar un espacio integral destinado a la educación superior, fortaleciendo las oportunidades de capacitación y desarrollo local.