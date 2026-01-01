Nueva víctima de estafa virtual en Alvear. Le robaron más de $600.000

Alvear

28 de Abril - Un hombre fue engañado por un supuesto asesor de Tarjeta Naranja, que lo indujo a realizar maniobras desde su teléfono celular.

El hecho ocurrió este lunes, cuando un hombre que vive en calle Martín de Yrigoyen, de Ciudad, mantuvo contacto telefónico con un supuesto operador de una empresa “Naranja X”, quien bajo engaños lo indujo a realizar gestiones financieras y validaciones de códigos.

Siguiendo las instrucciones del interlocutor, el hombre solicitó préstamos y realizó transferencias desde billeteras virtuales propias y desde la cuenta de la denunciante en Carrefour Banco por un monto de $600.000. Posteriormente, gestionó un préstamo en el Banco Nación, que también fue transferido a distintas cuentas de terceros.

Interviene la Oficina Fiscal en turno.