Confirman la llegada de “Piti” Fernández a la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Alvear

28 de Abril - La grilla de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino sigue sumando nombres y expectativa. Este lunes por la noche se confirmó la llegada de 'Piti' Fernández, lider de Las Pastillas del Abuelo, quien se presentará el próximo 26 de septiembre en el predio ferial de General Alvear.

El reconocido líder de Las Pastillas del Abuelo será uno de los números fuertes de la jornada, con un show que promete repasar clásicos de su carrera y mantener el espíritu festivo que caracteriza a la banda.

La confirmación se suma a una grilla diversa que ya incluye a Divididos, La Franela, Kapanga, Topa y Magui Cullen, entre otros artistas que formarán parte del evento en la amplia propuesta musical para distintos públicos.

La nueva edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino busca consolidarse como uno de los eventos culturales más importantes de la región, combinando espectáculos en vivo, gastronomía y producción local. Con cada anuncio, crece la expectativa en el sur provincial de cara a una jornada que promete una gran convocatoria.

