Alvear

El fin de semana llega el "Manso Banderazo"

27 de Abril - La propuesta reunirá a las promociones en una jornada pensada para el encuentro, la participación y la convivencia, donde cada grupo presentará su campera, bandera, mascota y coreografía. La actividad comenzará a las 16 horas con un recorrido por la última cuadra de la avenida principal, finalizando en la plaza departamental.