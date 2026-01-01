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Tuesday, 28 De April De 2026

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El fin de semana llega el "Manso Banderazo"

27 de Abril - La propuesta reunirá a las promociones en una jornada pensada para el encuentro, la participación y la convivencia, donde cada grupo presentará su campera, bandera, mascota y coreografía. La actividad comenzará a las 16 horas con un recorrido por la última cuadra de la avenida principal, finalizando en la plaza departamental.

El próximo domingo 3 de mayo se realizará el “Manso Banderazo”, una actividad impulsada en conjunto con la Asesoría de la Juventud que convoca a estudiantes de los últimos años de escuelas del departamento.
La propuesta reunirá a las promociones en una jornada pensada para el encuentro, la participación y la convivencia, donde cada grupo presentará su campera, bandera, mascota y coreografía. La actividad comenzará a las 16 horas con un recorrido por la última cuadra de la avenida principal, finalizando en la plaza departamental.

por Miguel Lieby