"Tinta y Garabato" y otra gran edición en la Biblio de Ciudad

Alvear

27 de Abril - El sábado, en la Biblioteca Sarmiento se realizó la segunda edición del encuentro “Tinta y Garabato”, una propuesta que reunió a vecinos y artistas en torno a distintas expresiones de las artes visuales, con la participación de talleristas provenientes de Chile, en el marco de acciones impulsadas por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear.

El sábado, en la Biblioteca Sarmiento se realizó la segunda edición del encuentro “Tinta y Garabato”, una propuesta que reunió a vecinos y artistas en torno a distintas expresiones de las artes visuales, con la participación de talleristas provenientes de Chile, en el marco de acciones impulsadas por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear.

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, señaló: “desde el inicio de este encuentro ha sido de gran éxito con la inscripción de cada taller”, y agregó que “son espacios donde el protagonista es el lápiz, el pincel y la creatividad”.

Durante la jornada se desarrollaron talleres de dibujo, a cargo de Damián Garay; mural colectivo, con Charli Espinosa; fotografía en técnicas artesanales como cianotipia, dictada por Noe Bravo; fitotipia, a cargo de Nonó Suárez; y “Primera expresión”, una propuesta introductoria a las artes visuales coordinada por Koko Sánchez.

La presencia de artistas internacionales aportó un intercambio enriquecedor de técnicas y miradas, consolidando el crecimiento de este tipo de iniciativas culturales en el departamento.

Desde el municipio se continúa promoviendo estos espacios abiertos a la comunidad, con el objetivo de fomentar la creatividad, la participación y el acceso a propuestas artísticas.