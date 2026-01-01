La Franela, otra de las novedades de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Alvear

23 de Abril - La grilla artística de la Fiesta Nacional de la Cerveza del Sur Mendocino continúa creciendo y en las últimas horas se confirmó la llegada de La Franela el próximo 26 de Septiembre.

La banda liderada por "Piti" Fernández, reconocida por su estilo que combina rock, pop y tintes de funk, desembarcará en el sur mendocino con un repertorio cargado de hits que han marcado su trayectoria en la escena nacional. Canciones como “Fue tan bueno”, “Hacer un puente” y “Lo que me mata” forman parte de un cancionero que promete conectar rápidamente con el público.

La incorporación de La Franela refuerza la apuesta de la organización por ofrecer una programación diversa y convocante, combinando artistas de alcance nacional con propuestas locales y regionales. En ese sentido, la Fiesta no solo se consolida como un espacio de celebración productiva, sino también como uno de los eventos culturales más importantes del calendario alvearense.

Con nuevas confirmaciones en camino y una expectativa en crecimiento, General Alvear se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza, que suma música, identidad y tradición en el corazón del sur mendocino.