APID celebró el día mundial de la tierra

Alvear

22 de Abril - En el marco del Día Mundial de la Tierra, se llevó a cabo una actividad en APID donde se destacó el trabajo sostenido que, desde hace tres años, se viene desarrollando junto a la institución en torno a la huerta y el compostaje.

En el marco del Día Mundial de la Tierra, se llevó a cabo una actividad en APID donde se destacó el trabajo sostenido que, desde hace tres años, se viene desarrollando junto a la institución en torno a la huerta y el compostaje. La propuesta, impulsada por la municipalidad de General Alvear, a través de la asesoría de Gestión Ambiental de manera articulada con docentes y alumnos, ha logrado no solo mejorar las condiciones del suelo y avanzar en la producción de alimentos, sino también generar conciencia sobre el cuidado del ecosistema.

Este proyecto ha permitido a los estudiantes aprender sobre responsabilidad, paciencia y procesos naturales, participando en ferias y encuentros donde comparten sus experiencias. Incluso, la institución ha logrado producir y distribuir semillas a otros espacios, fortaleciendo el trabajo colaborativo y el compromiso ambiental.