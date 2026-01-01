Alvear presentó el "Plan Chapeaurouge 2026" para impulsar la producción local

Alvear

22 de Abril - La Municipalidad de General Alvear dio a conocer el Plan Chapeaurouge 2026, una iniciativa orientada a la reconversión y fortalecimiento de la matriz productiva del departamento. La propuesta busca articular el trabajo entre sectores del agro, la ganadería, el ámbito inmobiliario y potenciales inversores, con el objetivo de aprovechar oportunidades vinculadas al forraje, la producción pecuaria y la horticultura, incorporando tecnología y asesoramiento profesional.

El programa también contempla la puesta en valor de tierras bajo riego que actualmente se encuentran en desuso, con la intención de generar nuevas alternativas de inversión tanto para actores locales como de otras regiones.

La presentación se realizó este martes en Casa Salonia, donde se convocó al sector inmobiliario para exponer los principales lineamientos del proyecto e invitarlos a participar en el proceso de vinculación entre oferta de tierras y potenciales desarrollos productivos.

El secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Guillermo Modón, explicó que “seguiremos convocando a otros actores del departamento para ampliar este proyecto y nutrirlo de conocimiento, con el objetivo de consolidar una propuesta sostenible en el tiempo”. Además, remarcó que “el trabajo conjunto entre el sector público y privado permitirá avanzar en una transformación productiva que genere crecimiento y empleo”.

Por su parte, el intendente Alejandro Molero participó de la actividad y destacó el alcance de la iniciativa: “Estamos presentando un plan de recuperación económica y de fortalecimiento del agro, que busca vincular a inversores con las propiedades disponibles en el departamento, en función de las oportunidades actuales del mercado”.

El jefe comunal señaló que el proyecto se complementará con una ordenanza que será presentada en los próximos días, orientada a facilitar inversiones mediante incentivos fiscales y herramientas de financiamiento. En ese sentido, detalló que se prevé “la eliminación de tasas municipales por un período determinado y el acompañamiento en la reducción de costos financieros, a partir de esquemas de subsidio de tasas en articulación con entidades bancarias”.

Molero también hizo referencia a la necesidad de avanzar en la eficiencia del uso del agua y la incorporación de sistemas de riego tecnificado: “No podemos seguir utilizando métodos tradicionales sin acompañamiento. Es fundamental brindar herramientas para mejorar la productividad y ampliar la superficie cultivada”.

Finalmente, indicó que el municipio proyecta realizar gestiones junto al Gobierno provincial y entidades del sector agropecuario para promover el plan en otros puntos del país, con el propósito de atraer inversiones y consolidar el desarrollo de actividades vinculadas a la producción de forraje y su integración con la ganadería. “Buscamos generar condiciones para que quienes quieran invertir encuentren en General Alvear un lugar con oportunidades concretas”, concluyó.