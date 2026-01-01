Alvear celebra el Día del Libro con actividades en bibliotecas populares

Alvear

22 de Abril - En el marco del Día del Libro, este jueves 23 de abril, distintas bibliotecas populares de General Alvear llevarán adelante una jornada especial con propuestas abiertas a la comunidad.

Bajo el lema “Día del Libro en las Bibliotecas”, la iniciativa busca poner en valor el rol de estos espacios como centros culturales y de encuentro, donde la lectura no solo se promueve, sino que también se comparte como experiencia colectiva.

Según detalló la Directora de Cultura del departamento, María Delia Achetoni, la actividad se desarrollará de manera simultánea en diferentes instituciones del departamento, entre ellas la Biblioteca Popular "Antonio Di Marco" de Bowen, la Biblioteca "Domingo Faustino Sarmiento", de Ciudad y la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”, de San Pedro del Auel, entre otras.

Desde la organización destacaron que se tratará de una jornada en la que “las bibliotecas populares del departamento abren sus puertas a la comunidad”, invitando a vecinos y vecinas a acercarse, recorrer los espacios y participar de las actividades propuestas.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear y se enmarca en una fecha que busca promover la lectura, el acceso al libro y el fortalecimiento de las bibliotecas como actores clave en la vida cultural local.