Topa se suma a la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Alvear

22 de Abril - La grilla de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino continúa tomando forma y en las últimas horas se confirmó una incorporación pensada especialmente para el público infantil y familiar: Topa se presentará en General Alvear con un show que promete música, juegos y una tarde cargada de entretenimiento.

La inclusión de Topa marca una ampliación en la propuesta del evento, que no solo apunta a convocar al público joven y adulto con espectáculos musicales, sino también a generar espacios de disfrute para toda la familia. En ese sentido, el show estará orientado a los más pequeños, con canciones, dinámicas participativas y una puesta en escena pensada para compartir entre chicos y grandes.

Desde la organización destacaron que la Fiesta de la Cerveza busca consolidarse como un evento integral, donde convivan distintos géneros musicales y propuestas culturales, fortaleciendo así su perfil como uno de los encuentros más convocantes del sur mendocino.

Con esta confirmación, General Alvear se prepara para vivir una nueva edición que combinará espectáculos en vivo, gastronomía y actividades para todas las edades, reafirmando el carácter inclusivo y familiar de la celebración.