Fortalecen la oferta de talleres con salida laboral.

Alvear

23 de Abril - La Municipalidad de General Alvear continúan fortaleciendo la oferta en oficios a través de sus talleres. Estos espacios no solo buscan el aprendizaje recreativo, sino que se han consolidado como herramientas de rápida salida laboral, permitiendo que los vecinos transformen un conocimiento técnico en un sustento económico inmediato.

Uno de los talleres con mayor demanda es el de Peluquería de nivel inicial, a cargo de la profesora Magalí. Con una matrícula de 26 alumnos que se reúnen los miércoles, el curso aborda desde tratamientos básicos y nutriciones hasta técnicas complejas de colorimetría y corte.

Según explica Magalí, el taller nació como una respuesta directa a la situación actual:

"Este año hemos visto que hay mucha necesidad. La gente busca realizar un taller de oficio que tenga rápida salida laboral".

La dinámica de la capacitación permite que los estudiantes no tengan que esperar a finalizar el ciclo en noviembre para ver resultados. La inmediatez es el sello distintivo de esta formación:

"Lo bueno y lo práctico que tiene es que inmediatamente aprenden clase a clase. Ellos pueden ponerlo en práctica ahí nomás de forma inmediata. Incluso tengo alumnos que ya están haciendo tratamientos en su casa, a sus familiares y amigos", destaca la profesora.

Además de la peluquería, el municipio ha desplegado una amplia red de capacitaciones que responden a las necesidades productivas de la región. Durante este 2026, la oferta se ha expandido en articulación con el gobierno provincial y diversas instituciones, destacándose los Talleres de Costura (Clínica de Ropa), Tapicería y Marroquinería, ideales para el emprendedurismo independiente. Cursos de Soldadura (utilizando tecnología Inverter, TIG y MAG) y mecánica básica, orientados a la industria local. Formación en Panadería y Repostería, rubros que mantienen una demanda constante en el departamento. Cursos de Excel, Word y Google Sheets, además de Ofimática, esenciales para la inserción en el sector administrativo y comercial.

Los talleres municipales son, en su mayoría, gratuitos, lo que garantiza el acceso de toda la comunidad de General Alvear a una formación profesional certificada y de calidad.