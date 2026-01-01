El Centro Móvil de Información Judicial brindó asesoramiento gratuito

Alvear

22 de Abril - Durante la mañana de este miércoles, el Centro Móvil de Información Judicial se instaló en General Alvear, ofreciendo asesoramiento jurídico gratuito a los vecinos en dos puntos estratégicos: el Hospital Enfermeros Argentinos y la Delegación Municipal de Bowen. Esta iniciativa busca acercar el servicio de justicia a las comunidades más alejadas de la provincia de Mendoza.

Alejandra Rodríguez, coordinadora del Centro Móvil, destacó la importancia de esta labor: “estamos brindando asesoramiento jurídico gratuito a todos los vecinos que se acercan”. Los temas abordados incluyen cuestiones de familia, laborales, civiles, penales y previsionales, con un enfoque especial en asuntos como alimentos, cuidado personal, régimen de comunicación, divorcios y sucesiones.

El objetivo del equipo de abogados, proveniente de la ciudad de Mendoza, es orientar a los ciudadanos en los trámites que deben realizar, indicándoles dónde y cómo hacerlo, pero no se encargan de llevar a cabo los trámites en sí.

El Centro Móvil de Información Judicial realiza su recorrido por distintos lugares de la provincia. Para conocer mas se puede visitar la pagina oficial www.jusmendoza.gob.ar y a través de las líneas telefónicas: 261 5546406 y 261 4497611.