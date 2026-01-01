El Centro Móvil de Información Judicial brindó asesoramiento gratuito

Thursday, 23 De April De 2026
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Alejandra Rodríguez, coordinadora del Centro Móvil, destacó la importancia de esta labor: “estamos brindando asesoramiento jurídico gratuito a todos los vecinos que se acercan”. Los temas abordados incluyen cuestiones de familia, laborales, civiles, penales y previsionales, con un enfoque especial en asuntos como alimentos, cuidado personal, régimen de comunicación, divorcios y sucesiones.
El objetivo del equipo de abogados, proveniente de la ciudad de Mendoza, es orientar a los ciudadanos en los trámites que deben realizar, indicándoles dónde y cómo hacerlo, pero no se encargan de llevar a cabo los trámites en sí.
El Centro Móvil de Información Judicial realiza su recorrido por distintos lugares de la provincia. Para conocer mas se puede visitar la pagina oficial www.jusmendoza.gob.ar y a través de las líneas telefónicas: 261 5546406 y 261 4497611.