Llega otro nuevo té solidario de AMAF

Alvear

22 de Abril - La Asociación AMAF llevará adelante una nueva edición del Té Solidario, una propuesta pensada para compartir una tarde especial y colaborar con una causa que beneficia a toda la comunidad.

La Asociación AMAF llevará adelante una nueva edición del Té Solidario, una propuesta pensada para compartir una tarde especial y colaborar con una causa que beneficia a toda la comunidad.

El encuentro se realizará el próximo 26 de abril, a las 16:30 horas, en el Aero Club, y contará con música, sorpresas y distintas propuestas de entretenimiento para disfrutar entre amigos y en familia.

Lo recaudado será destinado a los Jardines Maternales y Centros de Apoyo Educativo, fortaleciendo espacios fundamentales para el desarrollo y acompañamiento de niños y niñas.

Desde la organización invitan a la comunidad a sumarse y ser parte de esta jornada solidaria. Las tarjetas pueden solicitarse a los integrantes de la Comisión de AMAF y la colaboración es de 20.000 Sonrisas.