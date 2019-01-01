El HCD declaró de interés Social y Cultural el libro

Alvear

11 de Abril - El Honorable Concejo Deliberante de General Alvear declaró de Interés Social y Cultural el libro “7722 – Tomo 1”, del diputado provincial Jorge Difonso, una obra que reconstruye la historia y evolución de la Ley 7722, considerada emblemática en la defensa del agua en Mendoza.

El reconocimiento se dio en el marco de lo que fue la presentación del libro, que también tuvo lugar este viernes en nuestro departamento. Según explicó el autor, en diálogo con FM Pehuenche, días atrás, la publicación es el resultado de varios años de trabajo y reúne más de 450 páginas de documentación, incluyendo antecedentes periodísticos, legislativos y judiciales vinculados a la sanción y aplicación de la norma.

El volumen recorre el proceso histórico hasta diciembre de 2019, cuando la ley volvió a ser debatida tras un intento de modificación que generó una fuerte reacción social en distintos puntos de la provincia. En ese sentido, Difonso destacó el rol de la movilización ciudadana, incluyendo la participación de General Alvear.

La obra también incorpora fallos judiciales que ratificaron la constitucionalidad de la normativa, mientras que un segundo tomo, actualmente en elaboración, abordará escenarios más recientes vinculados al desarrollo minero en Mendoza.

En el recinto, Difonso fue acompañado por referentes de la lucha en defensa del ambiente en Alvear, y "Mujeres Autoconvocadas", como la docente Andrea Fantinel.

Tras su presentación, el libro será distribuido en bibliotecas y espacios culturales de la provincia, con el objetivo de aportar al debate público y preservar la memoria sobre uno de los procesos sociales y políticos más relevantes de los últimos años.