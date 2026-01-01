Se incendió una casa en Prolongación Lisandro de la Torre.

Alvear

11 de Abril - El hecho tuvo lugar pasadas las 6:40 horas de este sábado, El dueño de la propiedad se encontraba durmiendo y se intoxicó por el humo.

Un llamado al 911 alertó sobre el incendio en la vivienda, por lo que se desplazó personal policial, Bomberos y profesionales del SEC.

Al arribo, el propietario, un hombre de 37 años de edad, se encontraba descompensado y manifestó que se hallaba durmiendo cuando se inició el fuego. Se solicitó apoyo hídrico, interviniendo además Defensa Civil.

El hombre fue asistido por personal médico, quien le diagnosticó intoxicación por humo, quedando en observación.

Intervino el Ayudante Fiscal en turno, quien dispuso las medidas de rigor.

Foto: Ilustrativa