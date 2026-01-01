Estudiantes participaron de actividades en el vivero

Alvear

9 de Abril - En el marco de un trabajo articulado entre el municipio y la Escuela Capital Federal, alumnos de sexto grado llevan adelante prácticas educativas en el vivero, fortaleciendo contenidos vinculados al ambiente y la producción forestal.

En el marco de un trabajo articulado entre el municipio y la Escuela Capital Federal, alumnos de sexto grado llevan adelante prácticas educativas en el vivero, fortaleciendo contenidos vinculados al ambiente y la producción forestal.

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, destacó la continuidad del proyecto: “estamos con estudiantes de sexto grado, este es el tercer año consecutivo que trabajamos con la Escuela 70, a través de un convenio con el municipio”. Además, explicó que las visitas se realizan de manera periódica durante el año, combinando instancias teóricas y prácticas.

En relación a las actividades, señaló: “los chicos conocen cómo es el vivero, la producción de forestales para arbolado público y cortinas, y realizan prácticas. Hoy vimos compost y humus, y ahora están llenando macetas para reproducir casuarinas”. También remarcó la importancia de adaptar las tareas según la época del año y los procesos biológicos de las plantas.

Por su parte, la docente de sexto grado, Alejandra Rodríguez, valoró la experiencia: “lo interesante es que el niño se acerca a la naturaleza. Cuando lo ven en la práctica, afianzan el conocimiento”. Asimismo, indicó que los estudiantes continúan el trabajo en la escuela y en sus hogares, integrando lo aprendido en cada encuentro.